Снег в Петрозаводске растопит дождем, потом сильно потеплеет

Выглянувшее 7 апреля солнце скоро исчезнет, в карельскую столицу придет дождь. Он начнется около 15 – 16 часов, сообщили в группе «Погода в Петрозаводске и Карелии».

- Облачные поля циклона уже вплотную подошли к городу,

- сказано в сообщении.

Сначала осадки будут смешанными, потом пойдет сильный дождь, который станет нещадно будет топить выпавший 3 апреля снег.

Начиная со следующей недели температура воздуха в Карелии станет выше. Днем на юге региона будет повышаться до +8...+13 градусов, а на крайнем юге до +16. А на севере ожидается +3...+8 градусов. // фото: pixabay.com