Сценическое чудо в репертуаре Театра кукол

Если вы еще не видели одно из сценических чудес столицы Карелии, а именно спектакль Тетра кукол «Ревизор», то вы не театральный человек. Между прочим, для любителей, спектакль имеет возрастную маркировку 16+. Непонятно, кстати, за что так строго подошли к целомудренной классике. Но будем считать это рекламным трюком.

Сюжет спектакля, как мы помним, о катастрофе в провинциальной мэрии XIX века.

Если вы взгляните в пьесу классика, то найдете там около 30 персонажей. Театр же умудряется играть «Ревизора» 11-ю кукольниками. И это не от бедности, а от высокого владения профессией. Как учил Станиславский? «Вышли на сцену два артиста, постелили коврик, и начался театр». (Видео)