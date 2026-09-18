Сбер берет на себя оплату мобильной связи для зарплатных клиентов

Банк расширяет привилегии для держателей зарплатных карт: теперь в пакет преимуществ входит полностью оплачиваемый тариф связи

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Ежемесячно клиентам будут доступны 50 Гб быстрого интернета и 300 минут звонков без каких-либо списаний. Чтобы подключиться, нужно перевести свой текущий номер в СберМобайл и выбрать тариф «Для профессионалов». Экономия на связи при этом превысит 7 500 рублей за год.

Так зарплатная карта Сбера получает новые возможности: мобильная связь перестает быть обязательной статьей ежемесячных расходов. Скрытых условий и требований по тратам здесь нет: пока начисляется зарплата, связь оплачивает Сбер.

Менять контактные данные в онлайн-банках, на «Госуслугах», в мессенджерах и сервисах доставки не потребуется: в СберМобайл можно перейти со своим номером. Достаточно оставить заявку в приложении СберБанк Онлайн или в отделении Сбера при оформлении зарплатной карты.

Оплата связи от Сбера дополняет пакет привилегий зарплатных клиентов. У них уже есть особые условия по кредитам, ипотеке и вкладам, доступ к сервису «Деньги до зарплаты», а также предложения сервисов Сбера и партнеров. Банк расширяет возможности зарплатной карты - теперь она полезна не только в день зачисления денег, но и в повседневных делах.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Мы последовательно убираем из повседневной жизни наших клиентов лишние финансовые расходы и ограничения. В августе этого года сделали бесплатны-ми переводы между клиентами Сбера и оплату ЖКХ в СберБанк Онлайн. Теперь отменяем плату за мобильную связь для зарплатных клиентов. Это продолже-ние простого подхода: чем чаще человек пользуется нашими сервисами, тем понятнее и выгоднее они должны быть. Деньги, которые обычно люди трати-ли на связь, останутся в их личном бюджете.

Ольга Барынина, директор по стратегии СберМобайла:

Мобильная связь давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни — она помогает нам оставаться на связи с близкими, работать и решать при-вычные задачи. Поэтому появление СберМобайла среди преимуществ зарплат-ного проекта дает клиентам понятную и ощутимую выгоду. Для нас это воз-можность познакомить с мобильной связью от Сбера новую аудиторию, дать ей возможность оценить качество связи и сервиса, которые в данный момент уже доступны 7,5 млн действующим абонентам Сбермобайла.

Оплата связи Сбером дополняет преимущества для зарплатных клиентов банка. Они уже получают специальные условия по кредитам, ипотеке и вкладам, могут воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и предложениями сервисов Сбера и партнёров. Банк расширяет возможности зарплатной карты, чтобы она была полезна не только в день зачисления денег, но и в ежедневных делах.

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