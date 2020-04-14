С наступлением весны у петрозаводчанина «растаял» гараж

Житель Ключевой с наступлением весны неожиданно обнаружил, что у него больше нет гаража, сообщает МВД Карелии.

Мужчина отправил в гараж сына, чтобы тот принес ему нужные вещи. Но тот, вернувшись, сообщил отцу, что гаража нет. Отец не поверил и вновь отправил сына в гараж, предположив, что ребенок просто заблудился. Когда это вновь не принесло желаемого результата, мужчина отправился в гараж сам и тоже не обнаружил его. На месте постройки остался лишь грунт.

Ущерб был оценен в 55 тысяч рублей.

Впрочем, полиция быстро обнаружила подозреваемого, им оказался 29-летний петрозаводчанин. Ранее несудимый молодой человек просто показал приятелям документ о якобы купленном гараже и попросил перевезти его в пункт сдачи металлолома. Знакомые ему помогли, а средства вор потратил на погашение своих долгов.

Возбуждено уголовное дело.