С наступлением холодов на берегу озера в Костомукше поставили беседки

На берегу озера в Костомукше появились новые деревянные беседки. Фотографии разместил в группе «Беседка в Костомукше ТОВАРНОЙ» ВКонтакте один из местных жителей.

Он не снабдил снимки комментарием, просто констатировал факт установки беседок.

Но жители сразу вступили в спор по поводу благоустройства зоны отдыха. Многим оно показалось сомнительным.

«Самый сезон, чтоб посидеть людям в беседке, от солнышка спрятаться», - с сарказмом отметила одна из горожанок.

Правда, ее поддержали не все. Некоторые стали писать, что нужно сказать спасибо городской администрации за обустройство берега озера, пусть и осенью, а не летом.

«Или все убрать, пускай все было как было?», - возмутился один из подписчиков.

Другие парировали, что осенью и зимой сыро, из-за дождей, снега и перепадов температур деревянные конструкции могут пострадать, а люди в беседках посидеть так и не успеют. Немаловажно и наличие в городе вандалов.