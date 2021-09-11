Мужчина в женском белье бродит по Петрозаводску
Об одетом в женское нижнее белье человеке предупредили жителей столицы Карелии в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте. Две девушки встретились со странным гражданином вечером.
Одна из шокированных петрозаводчанок написала, что шла с подругой 10 сентября в 20:00 по Первомайскому и увидела гражданина в одном белье. Причем оно было женское.
«Услышав хруст веток, обернулись, в кустах стоял человек, одетый в женское нижнее черное белье. Из-за повязки на лице, пол не разглядели. Будьте аккуратнее», - написала девушка.
Она прикрепила скрин с локацией опасного для прогулок места.
После этого другая горожанка сообщила, что много лет назад видела в том же месте мужчину в нижнем женском белье.
«До сих пор значит там обитает. Чего этого урода так никто еще и не поймал!», - посетовала она. // Фото: misstits.co