Рядовой из Карелии Александр Зеленков погиб в зоне СВО

Житель Карелии Александр Зеленков погиб в ходе проведения специальной военной операции. Во вторник в Питкяранте прошла церемония прощания с бойцом, сообщает паблик администрации Питкярантского округа.

Рядовой Александр Зеленков проходил военную службу по контракту в зоне СВО с апреля 2023 года. 15 июня 2024 года он погиб.

Проститься с военнослужащим пришли его родные и близкие, друзья и обычные горожане. Власти округа выразили соболезнования семье погибшего бойца. // Фото администрации Питкярантского округа