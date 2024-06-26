26 июня 2024, 07:13
Общество

Рядовой из Карелии Александр Зеленков погиб в зоне СВО

В Питкяранте простились с контрактником, погибшим в зоне боевых действий

Житель Карелии Александр Зеленков погиб в ходе проведения специальной военной операции. Во вторник в Питкяранте прошла церемония прощания с бойцом, сообщает паблик администрации Питкярантского округа.

Рядовой Александр Зеленков проходил военную службу по контракту в зоне СВО с апреля 2023 года. 15 июня 2024 года он погиб.

Проститься с военнослужащим пришли его родные и близкие, друзья и обычные горожане. Власти округа выразили соболезнования семье погибшего бойца. // Фото администрации Питкярантского округа

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