Ряд продуктов стал дешевле в Карелии

За неделю с 6 по 10 ноября в республике изменились цены на некоторые продукты. Об этом сообщает Карелиястат.

Так, в магазинах Карелии подорожали картофель (4,1%), морковь (3,6%), яблоки (3,4%), помидоры (2,8%), лук (1,9%). Также выросли в цене подсолнечное масло, молоко, сыр, хлеб (1,0 -3,5%).

В то же время стали дешевле огурцы (1,9%), свекла (2,1%), вермишель (1,4%), чай (2,7%).

Мониторинг цен ведется в магазинах Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.

