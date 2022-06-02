Рубят сук, на котором сидят. Кому это выгодно?

Текст: Ольга Малышева

Фото: Сергей Барковский, Елена Киселева, пресс-служба минприроды Карелии

— У нас нарушается Конституция! — обратился к нам в редакцию Виктор Шевченко, житель поселка Кубово Пудожского района.

— Основной закон?! У нас?.. Быть такого не может…

— Может, к сожалению. В статье 42 Конституции России черным по белому написано: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Судя по всему, этот закон для властей Карелии не писан. У нас в Пудожском районе варварски вырубают леса, лишают людей привычной среды обитания, — подытожил Виктор.

Да, как говорил его тезка, незабвенный Виктор Черномырдин, "Никогда такого не было, и вот опять!"

Бесконтрольная вырубка леса — тема для жителей Пудожского района не новая. В конце прошлого года люди из поселков Кубово и Водла написали обращение к Главе Карелии с призывом остановить варварскую рубку леса в районе, так как лесорубы-варяги оставляют после себя пустыню и разбитые дороги, нарушая таким образом права местных жителей на традиционное пользование природными ресурсами.

Обращение подписали 253 человека. Но никаких решений от власти Карелии не последовало. Тогда они написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались не только на варварские рубки в Карелии, но и на загубленное сельское хозяйство и развалившуюся транспортную инфраструктуру: «В районе было четыре совхоза, молокозавод, мясокомбинат. Было четыре леспромхоза, лесозавод… Сейчас единственной возможностью попасть в районный центр является «попутная лошадь»…. Руководство республики умышленно создает невыносимые условия для местного населения, вынуждая людей бежать из Карелии». Граждане попросили отправить в отставку руководство Карелии, пока оно окончательно не превратило республику в безлюдное пространство.

Видимо, президентская администрация отправила это обращение обратно в Карелию, поскольку 15 декабря 2021 года в Кубово приехал Алексей Щепин, в то время исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Карелии, министр природных ресурсов и экологии республики. Именно ему Карелия доверила свою природу, знаменитые карельские леса и озера - пожалуй, самое ценное, что у нее есть. Этот чиновник приехал к нам в республику из Бурятии, у него был богатый опыт руководства. Как установил Октябрьский суд Улан-Удэ, в 2010 году Щепин отдал в аренду на 49 лет 21 гектар леса в ЦЭЗ и водоохранной зоне Байкала для добычи полезных ископаемых компании ООО «СигмаТЭК». Щепина осудили на четыре года условно за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий – п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Причиненный ущерб экологии Байкала суд оценил в 51 млн рублей. Но Алексей Щепин сразу же был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. В настоящее время он работает заместителем министра природных ресурсов и экологии РК.

Встреча в Кубовской администрации

15 декабря 2021 года он встретился с главами района и поселения, арендаторами лесных участков и местным населением в администрации Кубовского сельского поселения, побывал на делянке.

— Я участвовал в этой поездке на лесосеку, — рассказывает Виктор Шевченко, много лет проработавший заместителем генерального директора Кубовского комплексного леспромхоза по лесному хозяйству, главным лесничим Кривецкого лесничества, лесничим Кубовского лесничества. — Было понятно, что Алексей Щепин разбирается во всех лесозаготовительных проблемах, но он уверял кубовлян, что арендаторы не нарушают Лесной кодекс, все законно, у них в наличии все необходимые документы... Есть, конечно, кое-какие мелкие упущения, недоделки… Но это все поправимо.

Исправление получилось каким-то странным. Еще зима не кончилась, а жители крайних домов Кубово услышали и увидели работающую в лесу технику, то есть лесозаготовители стали рубить практически на окраине поселка, там, где нельзя, где текут река и ручьи, которые ее питают. Люди обеспокоились: варяги — арендаторы «Кареллеспрома» - уйдут, останется пустыня.

Лесорубы работают вдоль дорог Кубовского лесничества, рубят те куски леса, который успел вырасти после 1960-х годов. По плану лесонасаждений этим лесам 50-60 лет. Между тем, возраст рубки — 100 лет (леса 5-го класса). Правда, по последнему Лесному кодексу возраст рубки снизили до 4 класса, до 80 лет, но эти лесозаготовители берут лес, не соблюдая сроки вызревания. Они увеличивают ширину лесосек, что тоже является нарушением Лесного кодекса. Это же азбучные истины, но никто ничего не проверяет,

— сетует Виктор Федорович.

— Не лес, а «карандаши» грузят на лесовозы в таком количестве, что машины от тяжести проседают.

Загрузка по полной

Зима прошла, наступили весна и весенняя распутица, которые принесли новые проблемы.

— Раньше в апреле дороги закрывали, чтобы они подсохли, лес вывозили позднее по сухим грунтовкам. И перегруз не допускался. Теперь везут сколько могут и не ждут, когда станет суше. Весь апрель перегруженные машины добивали единственную грунтовку, связывающую Кубово, Водлу с Пудожем. Водители утверждают, что у них есть разрешение карельского правительства, правда, я лично его не видел.

Кубовлянин Сергей Барковский сделал свежие съемки пудожских лесов с помощью квадрокоптера. Свою летательную машину он запустил высоко.

— Видно почти всю нашу часть района от Водлозера до Вологодской области, — поясняет он. Вся территория испещрена огромными пролысинами — вырубленными делянками с характерными прямыми углами.— Недалеко от кубовского кладбища сделан промежуточный склад. Там минимум 500 тысяч кубометров древесины. Это годовой объем заготовок бывшего Кубовского леспромхоза в 1980-е годы. Позднее рубили и полторы тысячи кубометров, но сейчас раза в два больше.

Как говорит Сергей Барковский, работают хорошо: есть новая техника и система. «Да, леспромхозу до нынешних бригад, конечно, далеко: медленные мы были и неповоротливые. Это понятно, но рубили строго по срокам примыкания, только спелые леса, соблюдая правила «Лесного кодекса», никогда не рубили леса 1 группы, водоохранные и запретные (защитные)», — говорит он.

Это разумное использование леса в прошлые годы позволяет нынешним лесозаготовителям вести заготовку. А вот что будет здесь через 50 лет — большой вопрос.

Если дороги — дело наживное: прошел грейдер, где-то подсыпали, где-то подровняли, то лес не вырастет за жизнь нынешних кубовлян, водлинцев, водлозеров, пудожан. А это — среда, в которой испокон веков живет местное население. Лес дает работу, пропитание.

— Лес вдоль дорог, где люди собирали белые грибы, сведен. Уничтожены ягодные места. За дарами леса надо ехать очень далеко, у пожилых людей, для которых грибы-ягоды — существенная составляющая личного бюджета, машин, как правило, нет, — рассказывают кубовляне.

В поселках Пудожского района — тотальная безработица. «Местные жители, которые трудились в леспромхозах, вынуждены перебиваться случайными заработками за пределами Пудожского района и Карелии, что не добавляет благополучия в семейной жизни. Распадаются семьи, растет социальное сиротство. Люди бегут из района и республики», — писали пудожане в обращении к президенту в декабре прошлого года... Ничего не изменилось.

— Интересно, что вырубаемый в огромных количествах лес практически ничего не дает районному бюджету. По данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия, в районе поселка Кубово в Пудожском районе лесозаговками занимается АО «ЛХК «Кареллеспром» — одно из крупнейших предприятий ЛПК и стабильно работающий на территории Карелии. Учредителями АО «ЛХК «Кареллеспром» являются ООО ГК «Сегежа» – 43,88% (Зарегистрировано в Москве. — Авт.), ООО «Карелия Палп» (Зарегистрировано в Санкт-Петербурге. — Авт.) – 43,88%, Республика Карелия в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия – 6,51%.

Предприятие является арендатором лесных участков на территории Пудожского района, весь объем заготовки древесины — расчетная лесосека — 1 млн 216,7 тыс. куб. м. По данным министерства, АО «ЛХК «Кареллеспром» осуществляет заготовку силами подрядных организаций. В бюджет Пудожского района поступают только налоги на доходы физических лиц.

А местных работающих не так много.

— Арендаторы «Кареллеспрома» в основном зарегистрированы за пределами Карелии, все налоги они платят по месту регистрации, они везут сюда бригады, уже укомплектованные техникой и людьми,— говорит Виктор Шевченко. — Карелии достается только попенная плата за вырубку леса на корню, но она низкая, не сравнить со стоимостью лесоматериалов, тем более сейчас, когда они выросли в цене в два раза. Если в прошлом году мы покупали лесоматериалы на ремонт дома за 11 тысяч рублей, то в этом году они обошлись бы нам в 22 тысячи. Сами понимаете, лес дорожает, потребность в нем растет, а значит, при существующем подходе проблемы местного населения будут только усугубляться: ведь как показывает жизнь, люди нашу власть не интересуют.

Замечу, что, по словам Виктора Шевченко, чтобы освоить в этом году расчетную лесосеку, «Кареллеспрому», имея в аренде 80-летние леса, необходимо вырубить деревья на площади 12 167 га. В 2020 году при приблизительно такой же расчетной лесосеке арендаторы выполнили лесовосстановление на площади 3291 га, в прошлом году 1091,9 га (из-за аномально жаркого лета эти работы были приостановлены и перенесены на осень), в документах, которые размещены на сайте акционерного общества, можно увидеть, что в этом году в близлежащих от Кубова (Кубовском и Водлинском) лесничествах лесопосадки будут проведены на площади около 1019 га.

— Надеяться только на естественное лесовосстановление недостаточно. Но боюсь, что скоро мы столкнемся с недостатком элитных семян. Их дают деревья в возрасте 140-160 лет, которых у нас практически не осталось. У более молодых деревьев меньше крона, меньше шишек, хуже качество семян… И это тоже угроза лесам! В общем, как ни крути, получается, что Карелия рубит сук, на котором сидит.

— Наши требования просты, совершенно просты: ничего такого, что невыполнимо, — рассуждает Сергей Барковский.

"Я за цивилизованное и рациональное пользование лесных ресурсов нашей республики. Но то, что делают сейчас, никак на такое не тянет: дороги убили, лес погубили, а мы, кто тут живет, что пустой звук..."

Напомним, чего требовали пудожане в своем обращении к президенту России менее полугода назад:

1. Отправить в отставку руководство Республики Карелия, пока оно окончательно не превратило Карелию в безлюдное пространство.

2. Прекратить вырубку лесов вокруг населенных пунктов. Вокруг поселков должна быть выделена зона для обеспечения местного населения деловым лесом и дровами.

3. Провести независимую от руководства республики проверку соответствия отчетам на «бумаге» и реальному положению дел в лесу.

4. Принять меры к созданию новых рабочих мест для местного населения, развития производственной и хозяйственной деятельности.

5. Принять и обеспечить реализацию реальной программы «Комплексного развития сельских территорий».

6. Обеспечить ремонт разбитых многотонными лесовозами дорог.

7. Обеспечить современный уровень образования и медицинского обслуживания.

8. Предусмотреть организацию глубокой переработки пищевых лесных ресурсов, грибов, ягод, березового сока.

Что и говорить, требования простые, ничего невыполнимого нет, было бы желание и ответственность перед законом. А вот этого-то как раз и не хватает людям, которые по долгу службы должны думать о приумножении богатства Карелии, которое им доверили, и о людях, которые все еще им верят.

Видео: Сергей Барковский