Российского криптоблогера – друга Павла Дурова – убили в ОАЭ

Криптоблогера Романа Новака и его супругу убили в Объединенных Арабских Эмиратах.

Предположительно, преступники убили пару, а потом расчленили, части тел могли растворить в извести и выбросить у торгового центра, сообщает издание 47news. Целью преступников был криптокошелек блогера, но он оказался пустым. Предполагаемых преступников – восемь, троих взяли в Петербурге.

По информации издания, петербуржец Новак создал приложение для быстрых криптовалютных переводов. На его разработку он привлек около 500 миллионов долларов инвестиций, а после получения денег якобы исчез. Разработчик приложения называл себя другом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. У убитых остались дети.

Следователи возбудили уголовное дело. По информации издания, в начале октября супруги должны были встретиться с инвесторами в городе Хатте. Они уехали на встречу, а потом пропали.