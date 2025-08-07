Российский мессенджер Max уже доступен для общения

Новый мессенджер Max – полностью российская разработка – является совершенно бесплатным, приложение работает работает на любых устройствах – смартфонах и компьютерах. В него также встроена платформа мини-приложений и сервис планирования путешествий.

В Max можно отправлять любые виды сообщений, видео, фотографий и файлы объемом до 4 ГБ. Приложение поддерживает высокое качество голосовых и видеозвонков, которые работают даже на слабых устройствах и при низкой скорости интернета, а искусственный интеллект GigaChat ответит на вопросы, поможет написать текст, создать картинку, расшифровать аудиосообщение или кратко пересказать видео или большой текст.

Мессенджер Max разработан дочерней компанией VK – ООО «Коммуникационная платформа» и входит в реестр российского программного обеспечения.

Важно, что мессенджер имеет надежные настройки приватности и доступен во всех магазинах приложений.