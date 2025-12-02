Российский бизнесмен изнасиловал школьницу в тайной комнате в кафе

53-летнего предпринимателя из Пермского края обвиняют в серии тяжких преступлений в отношении детей. В частности, владельцу кафе инкриминируют изнасилование, насильственные действия в отношении несовершеннолетней, сбыт наркотиков и склонение детей к употреблению запрещенных веществ. Предполагаемый педофил арестован.

Следователи установили, что мужчина приглашал несовершеннолетних девушек в свое придорожное кафе, где была потайная комната.

В этом помещении, как считают следователи, мужчина уговаривал несовершеннолетних пробовать наркотики.

«Как минимум в одном из эпизодов фигурант воспользовался беспомощным состоянием одной из девушек и надругался над ней. Помимо этого, следователи установили, что обвиняемый безвозмездно сбыл несовершеннолетней наркотическое средство», - говорится в сообщении краевого СК.

В конце ноября силовики задержали мужчину, когда он был в гостях у 22-летней знакомой, с которой несколько дней употреблял наркотики. Следователи обыскали квартиры, частные дома и кафе злоумышленника, содержимое его ноутбуков и телефонов изучают эксперты.