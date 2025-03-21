Россияне озвучили идеальный размер пенсии

Идеальный размер пенсии озвучили россияне. В мечтах многим хватило бы 100 тысяч рублей, при этом минимальной, но достаточной назвали выплату в размере более 45 тысяч. Это выяснило издание «Банки.ру». Оказалось, чем больше человек зарабатывает, тем более высокую пенсию он хотел бы получать.

Многие участники исследования с доходом до 200 тысяч и более посчитали минимально достаточной пенсию в размере не менее 45 тысяч, а комфортной стала бы выплата от и более 100 тысяч.

Россияне, зарабатывающие от 61 до 100 тысяч рублей, тоже посчитали, что 45 тысяч было бы достаточно, чуть меньше посчитали достаточной пенсию в размере 36-45 тысяч, но комфортной все-таки была бы выплата от 100 тысяч.

Многие с доходом 30-60 тысяч рублей назвали минимально достаточным уровнем пенсии 26–35 тысяч рублей, комфортным - 61–100 тысяч рублей. Граждане с доходом меньше 30 тысяч назвали минимально достаточной пенсию в размере 26–35 тысяч и 15–25 тысяч рублей. Комфортным уровнем граждане, зарабатывающее менее 30 тысяч, посчитали выплаты в размере 61–100 тысяч рублей.