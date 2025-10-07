Россиян предупредили не пить чай на голодный желудок

Врачи предупредили: чай на голодный желудок провоцирует повышенную выработку желудочного сока, что сильно вредит здоровью. Напиток лучше употреблять либо после приема пищи, либо вприкуску с легкими продуктами, поделилась "Lenta.ru".

Черный и зеленый чай содержит кофеин и танин. Эти вещества повышают бодрость, увеличивает выработку желудочного сока. Это может вызвать изжогу, тошноту, боли в желудке и обострение язвы.

Есть альтернативный вариант - фруктовый и травяной чай. Эти напитки не влияют на выработку желудочного сока и приносят больше пользы.