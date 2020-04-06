Россиян освободили от пени за неоплату услуг ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране отменяется начисление пеней за неоплату услуг ЖКХ. Такая мера связана с пандемией коронавируса и будет действовать до 1 января 2021 года. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что население освободят от пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКХ и взносов на капремонт, а управляющие компании и ТСЖ - от пеней по договорам ресурсоснабжения. Также будет запрещено отключать должникам коммунальные услуги, например, электричество.

Некоторые эксперты уже выразили мнение, что часть жителей страны может воспринять решение правительства, как повод вообще не платить за коммуналку.