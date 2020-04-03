На время пандемии ОСАГО разрешат оформлять без диагностических карт

Центробанк рекомендовал страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт техосмотра автомобилей во время пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину передает News.ru. Выступление главы регулятора можно посмотреть в YouTube.



Тем не менее россиянам все же придется предоставить страховым компания диагностическую карту после снятия ограничительных мер.

Сделать это нужно будет в течение одного месяца после снятия запретов из-за коронавируса.