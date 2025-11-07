07 ноября 2025, 12:31
Ремонт важной транспортной артерии Карелии продолжится
Подготовка к капитальному ремонту автодороги «Войница – Вокнаволок – Костомукша» начнется уже в этом году
Фото: freepik
На автодороге «Войница – Вокнаволок – Костомукша» уже в этом году начнут работать специалисты дорожной отрасли. Им предстоит провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию для капитального ремонта участка автодороги со 2 по 25 километр. Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.
Планируется замена дорожного покрытия. По информации министерства, рассматривается возможность освещения этого участка дороги.
Дорога «Войница-Вокнаволок-Костомукша» является опорной и связывает два районных центра — Костомукшу и Калевалу. В этом году здесь велись работы с 25 по 54 км.