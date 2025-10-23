Ремонт Университетской улицы в Петрозаводске отложили

Ремонтировать Университетскую улицу решили комплексно – сделать и дорогу, и тротуар с освещением. В связи с этим работы перенесли на 2026 год. Решение объявил вице-премьер карельского правительства в телеграм-канале.

Чиновники исходили из того, что если сейчас уложить асфальт в Университетском городке, то машины будут двигаться с большей скоростью, а пешеходы будут ходить по обочине с риском для жизни.

В итоге было решено работы перенести. Чиновники республиканского и городского уровней предусмотрят лимиты на объект в приоритетном порядке и подготовят решение по устройству пешеходной дорожки.