Ремонт моста, соединяющего две части Сегежи, начнется этим летом

Ремонт моста через железнодорожные пути в Сегеже запланирован на этот год. Путепровод соединяет две части города - бульвар Советов и площадь Мира.

Работы будут вестись в два этапа. Начало работ запланировано на лето. Ремонт объекта завершится в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на и.о. министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Дмитрия Кондрашина. На мосту заменят покрытие, отремонтируют опоры и подготовят новую систему водоотвода.

Проектно-сметная документация прошла экспертизу. Из Дорожного фонда Карелии на работы выделяется более 162 миллионов рублей. (фото ИА «Республика»)