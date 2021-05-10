«Регулятивная гильотина», или Как теперь будут проверять бизнес 

Текст: Антонина Кябелева

С 1 июля 2021 года вступает в силу федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который затрагивает самую уязвимую и болезненную для российского бизнеса сферу. Речь идет о том, на каких принципах и по каким правилам контролирующие органы должны осуществлять свои полномочия.

Не секрет, что российские предприниматели давно «стонут» от бесконечных проверок, толку от которых немного, а нервотрепки и бесполезно потерянного времени хоть отбавляй. Один знакомый инспектор рассказывал мне, что проверка, которая не выявила никаких нарушений, считается почти нонсенсом. Инспектор просто обязан обнаружить хоть какое-то незначительное нарушение, чтобы оправдать свое существование. Очевидно, что при таком подходе мы обречены на бесконечное раздувание штатов контролирующих органов, которые будут все жестче стягивать обруч проверок вокруг легально работающих предприятий.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Елена Гнетова считает, что новый закон о государственном контроле – это внедрение принципиально иной концепции государственного контроля и надзора, которая, с одной стороны, направлена на снижение рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, а, с другой, нацелена на качественные улучшения бизнес-среды.

- Если раньше контрольно-надзорные органы делали акцент на наказание и штрафы, то теперь всю систему государственного контроля пытаются перенастроить под задачи профилактики нарушений и качественных изменений в организации бизнеса,

- сказала Гнетова.

Дублирование контрольно-надзорных мероприятий, крайне запутанное и быстро меняющееся законодательство с изобилием подзаконных актов, которые обычный коммерсант просто не в состоянии изучить, закрытость и непубличный характер проверок - это, по словам карельского бизнес-омбудсмена, основные отравляющие жизнь предпринимателей проблемы, которые должны «уходить» по мере реализации нового законодательства.

В России насчитывалось 190 видов контрольно-надзорной деятельности, 39 органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор.

Елена Гнетова рассказала, что всю эту огромную государственную машину нужно было привести, образно говоря, к «единому знаменателю», параллельно основательно «почистив» во многом устаревшее и явно избыточное законодательство. «Регуляторная гильотина», или инвентаризация обязательных для бизнеса правил, стартовала с 2014 года.

На сегодняшний день отменены свыше трети устаревших, избыточных или дублирующих нормативных актов, а две трети всех обязательных для предпринимателей требований актуализированы и изменены. А с 1 июля вступит в действие новый закон о контроле и надзоре.

Итак, что же конкретно ждать от нового законодательства? По словам бизнес-омбудсмена, одно из принципиальных отличий в том, что контроль и надзор за деятельностью бизнеса будет основываться на системе управления рисками. Каждому бизнесу присвоят определенную степень риска. Опасные производства будут проверять чаще. Малый бизнес и тех, кто не замечен в нарушении законодательства, могут вообще не проверять. В общем, чем меньше уровень риска, тем, соответственно, меньше интереса должны проявлять контролирующие органы. Приоритет отдан мероприятиям, не подразумевающим непосредственный контакт с контролируемым лицом. Это может быть онлайн-контроль за выбросами в окружающую среду с помощью специального оборудования, или онлайн-передача иных данных, имеющих значение для снижения рисков. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Гнетова рассказала, что в перспективе появится специальный портал, где будет сконцентрирована вся информация о планируемых и проведенных проверках, о тех решениях, которые были приняты. На этом ресурсе предприниматель сможет найти исчерпывающий перечень требований, которые могут быть предъявлены к его виду деятельности, там будут размещены законы, нормативные акты, имеющие отношения к осуществлению надзорных функций, причем не только принятые на уровне России, но и на уровне конкретного региона и муниципалитета, где осуществляет свою деятельность предприниматель.

- Для того чтобы разобраться в требованиях, заключенных в федеральном, региональном и местном законодательствах, необходимо очень много времени. Не каждый предприниматель в принципе может справиться с подобной задачей.

Предполагается создать такой интернет-ресурс, который бы содержал всю законодательную базу, которая касается предъявляемых к предпринимателям обязательных требований. Это и санитарно-эпидемиологические требования, и требования, связанные с охранной окружающей среды, со строительством, с исполнением налогового и финансового законодательства.

На портале, во всяком случае это планируется, появятся так называемые чек-листы – список тех требований, которым конкретное предприятие должно соответствовать. Цель чек-листов - защитить бизнес от дополнительных вопросов инспекторов, не предусмотренных рамками данной проверки. Это позволит предпринимателям четко понимать, что конкретно может у него потребовать инспектор. Контролер не сможет проверить то, что заранее не внесено в чек-лист, - объяснила Елена Гнетова.

Новое законодательство предполагает формирование единого реестра контрольных мероприятий. Как объяснила Гнетова, реестр проверок существует и сейчас, но в нем находятся только предполагаемые даты контрольных мероприятий и их результаты. Новый реестр, за ведение которого будет по-прежнему отвечать генпрокуратура России, дополнят подробной информацией о том, какие промежуточные решения были приняты в процессе проверки, и кто конкретно их принимал. Если проверка не была включена в реестр, то проводить ее не имеют права.

Реестр будет синхронизирован с порталом госуслуг, и предприниматель сможет получать необходимую информацию через личный кабинет. В перспективе появится реестр по обжалованию решений контролирующих органов, через который предприниматель сможет с помощью онлайн-сервисов подать жалобу в досудебном порядке. Причем будут разработаны специальные формы для подачи жалоб, которые не потребуют от предпринимателя отдельных усилий, чтобы придумать, как составить заявление.

Внеплановые проверки останутся, но будут проводится в исключительном порядке. Причем выездная внеплановая проверка может проводиться только по согласованию с прокуратурой. За исключением ситуаций, когда речь идет об исполнении поручений президента РФ, правительства России или, если речь идет, как сказано в законе, «о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». Но и при наличии сведений о возможной угрозе контролирующий орган должен уведомить прокуратуру о внеплановой проверке. Если окажется, что серьезных оснований для внеплановой проверки не было, то прокуратура обязана встать на защиту прав предпринимателей.

- Система будет перенастраиваться не на наказание, а на профилактику нарушений. Перед контролирующими органами ставится задача подсказать предпринимателям, как правильно построить свой бизнес. Вся логика нового законодательства настроена на стимулирование добросовестности,

- отметила бизнес-омбудсмен.

Сейчас принято считать, что, чем больше выявлено нарушений и наложено штрафных санкций, тем лучше работает ведомство. Новая система контроля, заметила Гнетова, будет оценивать деятельность контролирующих органов по тому, насколько благоприятной складывается ситуация в той или иной сфере бизнеса. В общем, чем меньше ЧП, аварий, отравлений, тем лучше сработали надзорные органы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии убеждена, что большинство предпринимателей хотели бы работать в правовом поле, ничего не нарушая. И чем доступнее будет представлена правовая информация, тем меньше придется контролировать бизнес, который откровенно устал от бесконечных рейдов.

Безусловно, идея превратить многотысячную армию инспекторов в искренних партнеров, готовых помочь, научить, подсказать, как лучше и безопаснее организовать свой бизнес, выглядит весьма привлекательно. Осталось только понять, насколько она жизнеспособна в современных российских реалиях. И это мы скоро узнаем. // Фото: vesti-mglin.ru