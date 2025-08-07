Ребенок провалился в открытый колодец в Карелии

В Пудоже ребенок упал в открытый колодец. Инцидент случился 6 августа на прилегающей к котельной территории. О ЧП сообщила исполняющая обязанности главы Пудожского района.

Пострадавшая девочка. Какие у нее травмы, чиновница раскрывать не стала. Ребенку оказали медицинскую помощь. Лечение девочка будет проходить по месту жительства.





После произошедшего чиновники и МУП «Ресурс» выехали на место, где все и произошло. Они закрыли люк. Предположительно, крышку колодца сдвинула большегрузная техника, сама крышка была внутри колодца. После ЧП с ребенком в городе собираются проверить все люки.

«Контролировать каждое место невозможно, поэтому важно и внимание общественности»,

- считает чиновница.

В середине мая в Олонецком районе в открытый колодец с водой провалился мальчик, он не выжил. После трагедии в еще одном районе Карелии призвали проверить пожарные водоемы и люки.