Ребенок прошел на красный свет опасный перекресток и едва не был сбит

Утром в понедельник в Петрозаводске ребенок перешел дорогу на красный свет и едва не попал под колеса. Инцидент сняла камера наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 10:44 на пересечнии Первомайского проспекта и улицы Московской. На кадрах видно, как юный горожанин выходит на дорогу, когда для пешеходов уже загорается красный. Начавшие движение автомобили не заставляют ребенка остановиться, напротив, он спокойно продолжает переходить проезжую часть. В какой-то момент пешеход едва не оказывается под колесами автомобиля. На его счастье, все закончилось благополучно.

«Родители, проводите беседы с вашими детьми, напоминайте им ПДД», - просят горожан в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». // Фото: скриншот видео Citylink