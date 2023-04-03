Водитель из Карелии купил фальшивые права и потерял полную свободу

За использование поддельных водительских прав жителя Суоярви судили и приговорили к ограничению свободы. Мужчина попался с фальшивым документом инспекторам ГИБДД, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Он вахтовым методом работал в Подмосковье, купил у незнакомца фальшивое водительское удостоверение и хранил его по месту проживания в Карелии.

В Суоярви его автомобиль остановили полицейские и выявили подделку. Оказалось, что права с такими номером и серией числятся за другим водителем.

Мужчин приговорили к ограничению свободы на четыре месяца. Он обязан не выезжать за пределы Суоярвского района, за исключением случаев, связанных с работой. // фото: ГИБДД Карелии