03 апреля 2023, 15:07
Водитель из Карелии купил фальшивые права и потерял полную свободу
Мужчину остановили в Суоярви с поддельным водительским удостоверением и судили
За использование поддельных водительских прав жителя Суоярви судили и приговорили к ограничению свободы. Мужчина попался с фальшивым документом инспекторам ГИБДД, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Он вахтовым методом работал в Подмосковье, купил у незнакомца фальшивое водительское удостоверение и хранил его по месту проживания в Карелии.
В Суоярви его автомобиль остановили полицейские и выявили подделку. Оказалось, что права с такими номером и серией числятся за другим водителем.
Мужчин приговорили к ограничению свободы на четыре месяца. Он обязан не выезжать за пределы Суоярвского района, за исключением случаев, связанных с работой. // фото: ГИБДД Карелии