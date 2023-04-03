03 апреля 2023, 14:45
Часть Петрозаводска осталась без электричества
Энергетики работают над устранением повреждений в столице республики
Сегодня в 13:20 часть Петрозаводска осталась без электричества. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным службы, электроэнергия пропала в зданиях на улицах Речной, Владимирской, Локомотивной. Причиной стало повреждение на сетях железной дороги. Ведутся восстановительные работы.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не называется. // Фото: freepik.com