03 апреля 2023, 14:45
Происшествия

Часть Петрозаводска осталась без электричества

Энергетики работают над устранением повреждений в столице республики

Сегодня в 13:20 часть Петрозаводска осталась без электричества. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным службы, электроэнергия пропала в зданиях на улицах Речной, Владимирской, Локомотивной. Причиной стало повреждение на сетях железной дороги. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не называется. // Фото: freepik.com

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