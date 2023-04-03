Рыбаков спасли с дрейфующей льдины на Ладожском озере

Утром 3 апреля спасателям сообщили о попавших в беду рыбаках на Ладожском озере. Рыбаки вышли на лед в Кировском районе Ленинградской области, но лед треснул. На льдине в районе деревни Леднево оказались двенадцать человек.

Спасатели помогли любителям зимней рыбалки вернуться на большую землю.

Как сообщается в паблике «Аварийно-спасательной службы ЛО», помощь медиков не понадобилась. // фото и видео группы «Аварийно-спасательной службы ЛО»