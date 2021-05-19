Разработан проект реконструкции Зарецкого парка в Петрозаводске

Архитекторы Евгений Таев и Алексей Скрипицын разработали проект реконструкции Зарецкого парка в Петрозаводске, сообщает городская администрация.

Проект предусматривает ремонт мостиков, лестничных спусков, пешеходной инфраструктуры и размещение парковочных зон со стороны набережной Гюллинга.

Кроме того, обновление парка подразумевает в будущем восстановление фонтана, расположенного в пойме реки Лососинки.

На данный момент проект благоустройства популярной у жителей Петрозаводска территории отдыха полностью готов. В планах администрации – изыскать средства для его реализации. // Изображение: petrozavodsk-mo.ru