Разгул стихии стал причиной опасной чрезвычайной ситуации в Карелии

Около полудня на большей территории Петрозаводска ровно 20 лет назад погас свет. Была парализована работа всех учреждений, в том числе Республиканской больницы и двух родильных домов. По информации Единой диспетчерской службы, причиной «затмения» стала авария на Южно-карельских электросетях. Впрочем, жителям города поступала самая противоречивая информация.

В 11.45 в Петрозаводске замерли все троллейбусы – первый признак городского ЧП. Обесточенные светофоры моментально создали пробки на дорогах. Около магазинов толпились взволнованные покупатели – их просили покинуть павильоны, никто не знал, как долго не будут работать кассы. Длилось это недолго – около получаса. А спустя час на сайтах появилась инфа: «Петрозаводск остался без света из-за грозы».

Местные энергетики упорно отказывались от комментариев, поэтому эту версию никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть. Некоторую ясность внес премьер-министр РК Павел Чернов на заседании в правительстве: «Произошла авария, сейчас профессионалы уточняют. Вышел из строя транзит, который идет из Ленобласти. Вышла головная подстанция, которая питает город. И случилось такое ЧП». По его мнению, в тот день энергетики Карелии быстро и профессионально ликвидировали последствия. Поэтому заслужили слова благодарности.

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Никто из официальных лиц не подтверждал информацию о том, что авария произошла из-за грозы. А синоптики прогнозировали грозы и в последующие дни. Во время нештатного долгосрочного отключения электроэнергии были остановлены 38 лифтов с жителями Древлянки и Перевалки. В них люди оставались примерно около получаса. На планерке в мэрии обсуждали и саму аварию, и то, как с ней справлялись городские коммунальщики.

По поводу ЧП в мэрии решили создать рабочую группу. Авария высветила недочеты в работе коммунальных служб. Во время отключения в лифтах застряли люди. Мэр Петрозаводска Виктор Масляков был возмущен тем, что начальник лифтовой компании даже не вызвал дополнительные бригады, чтобы скорее освободить людей.

«Чтобы было понятно, каждого работники ЖКХ надо посадить в лифт, чтобы они там посидели. Из горожанина делают идиота, который, заплатив деньги за коммуналку, не может свои проблемы решить! Ему начинают говорить – мы ваш запрос мастеру передали, тому, другому… Вы радуйтесь, что вам дали возможность работать, люди платят вам деньги, так достойно обслужите их!» - говорил мэр.

Впрочем, по нормативам квартиры без электроэнергии можно оставить до суток. ЧП – это когда дольше. По мнению администрации города, лифтеры справились с этой аварией неплохо. Первая заявка поступила в 14.25. Последние узники лифта были освобождены в 15.10. Первый заместитель мэра Сергей Костин подчеркнул: «В установленный инструкцией срок лифтовая компания освободила людей. Но затем произошло повторное отключение света, и опять пришлось освобождать людей».

К несчастью, лифт настолько дорогостоящее оборудование, что в год город мог себе позволить заменить всего 1-2 лифта. А 20 стояли на очереди. При этом горожане оплачивали и его работу, и его замену, это входит в строку «капремонт». Мэр попросил примерно наказать диспетчеров, которые, устав от звонков горожан, стали игнорировать их просьбы и даже хамить в ответ.

Таким было 21 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.