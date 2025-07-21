Одеваемся легко, но берем с собой зонтик

По данным Карельского гидрометцентра, сегодня в республике ожидается переменная облачность. Днем по южным районам кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений умеренный.

Температура воздуха +23,+28°С.

В Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений умеренный.

Температура воздуха днём +22,+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать. © «Петрозаводск говорит»