21 июля 2025, 06:30
Одеваемся легко, но берем с собой зонтик
Прогноз погоды на понедельник, 21 июля
Фото: Freepik
По данным Карельского гидрометцентра, сегодня в республике ожидается переменная облачность. Днем по южным районам кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений умеренный.
Температура воздуха +23,+28°С.
В Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений умеренный.
Температура воздуха днём +22,+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать. © «Петрозаводск говорит»