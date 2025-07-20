Завтра на юге Карелии возможна гроза

По данным карельского гидрометцентра, завтра в республике ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем по южным районам кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений умеренный.

Температура воздуха ночью +13,+18°С, по северным районам +6, +11°С, днем +23,+28°С.

В Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений умеренный.

Температура воздуха ночью +14,+16°С, днём +22,+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Выезжающим сегодня в Санкт-Петербург на работу погода благоприятствует. Дорога будет без слепящего солнца, но и без дождя. К ночи в районе Свири и Лодейного поля – слабая облачность при плюс 24.

В Ленинградской области ночью сухо и тепло. Правда, в Санкт-Петербурге около 6 утра может пройти небольшой дождик. Днем в Питере пасмурно, после 14 ожидаются дожди при температуре плюс 22—23. © «Петрозаводск говорит»