Работник в Карелии лишился 700 тысяч после общения с директором

Аферисты обманули 68-летнего жителя Карелии под видом руководителя фирмы, в которой он работает.

В мессенджере он получил сообщение от директора организации, в нем говорилось, что произошла утечка информации о персональных данных, ведется внутренняя проверка. После этого по видеосвязи мужчине позвонил незнакомец – он назвался сотрудником службы безопасности. В ходе разговора житель Карелии узнал, что его подозревают в незаконной деятельности, будто бы с его счета были какие-то переводы.

Мошенники убедили мужчину перевести деньги на другой счет якобы для проверки финансовых операций. Мужчина ничего не заподозрил и снял со своего счета и кредитки 707 тысяч, деньги он отправил туда, куда сказали.

На следующий день мошенники снова с ним связались и потребовали еще 300 тысяч. В этот раз житель Питкяранты попросил в долг у родных, но те, услышав историю, посоветовали идти в полицию. Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве.

