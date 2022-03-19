Пять километров дороги Шокша-Кварцитный отремонтируют

В мае начнется ремонт пятикилометрового участка региональной автодороги, соединяющей старинное вепское село Шокша с поселком Кварцитный. Дорожно-строительная компания, сообщившая о выигранном аукционе, планирует осенью сдать объект в эксплуатацию

За полгода компании предстоит восстановить дорожное покрытие, укрепить обочины, обустроить съезды, установить новые водопропускные трубы. В контракт также входит обустройство территории, восстановление тротуара и посадочных площадок.

Кроме того, последним этапом является установка автобусных павильонов, дорожных знаков и нанесение разметки на проезжую часть со светоотражающими элементами. Как сообщил подрядчик, окончание работ намечено на 17 октября. Фото: vk.com/ao_vad_karelia