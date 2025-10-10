Пьяный водитель сбил сотрудника ГАИ в Карелии

В Беломорске вынесен приговор 28-летнему мужчине, которого обвиняли в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, в августе этого года горожанин управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Пытаясь скрыться от полиции, водитель сбил сотрудника ГАИ, причинив тому телесные повреждения.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком 1 год с удержанием 5% зарплаты осужденного в доход государства.

