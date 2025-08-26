Пьяная автоледи сбила пешехода на тротуаре в Петрозаводске

Вечером 25 августа в Петрозаводске на улице Шотмана произошло ДТП с участием пешехода. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 61-летняя водитель автомобиля Ford, имевшая признаки алкогольного опьянения, отвлеклась от управления и совершила выезд на тротуар. Там в это время шла 42-летняя женщина, которая оказалась под колесами.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Проводится проверка по факту случившегося.

