Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию

Глава государства подписал указ о поправках к Конституции. Как следует из указа президента, изменения вступят в силу 4 июля.

Также Владимир Путин распорядился официально опубликовать Конституцию с внесенными в нее поправками.

«Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)», - говорится в указе.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. По сообщению РИА Новости, явка на голосование составила 67,97%, за поправки проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).