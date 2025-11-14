Путин назначил нескольких судей в Карелии

Президент России Владимир Путин сделал несколько назначений судей в Карелии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Так, заместителем председателя Петрозаводского городского суда стал Дмитрий Балашов. Заместителем председателя Сортавальского городского суда стал Геннадий Серебряков. Председателем Суоярвского районного суда стала Виктория Ерохина. Все они назначены на шесть лет.

Бессрочные полномочия даны следующим людям: Мария Захарова стала судьей Верховного суда Карелии, а Валерия Бурая стала судьей Сегежского городского суда.

