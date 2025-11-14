Гражданина Финляндии судят в Петрозаводске

14 ноября состоялось судебное заседание по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении Алекси Раумо. На заседании присутствовала представитель посольства Финляндской Республики.

Раумо, как обычно, был эмоционален, жаловался на следователей, говорил, что не доверяет прокуратуре. Подсудимый вновь вспомнил о том, что у него из камеры изъяли бритвенный станок. По его мнению, на него оказывается психоэмоциональное давление. Раумо рассказал, что в феврале 2025 года, когда он уже содержался под стражей, к нему пришла целая, как он выразился, делегация, чтобы склонить его к участию в СВО. По его мнению, цель этого предложения состояла в том, чтобы его ликвидировать. Раумо всячески подчеркивал, что является гражданином Финляндии, а в Россию приехал по приглашению Главы РК для установления более тесных связей между Карелией и Финляндией.

"Все дело сфабриковано", - сказал Раумо. Суду сторона защиты представила копии документов, связанных с деятельностью финской компании, где Раумо является гендиректором. Несмотря на возражения гособвинителя Владимира Луценко, который хотел бы увидеть оригиналы документов, судья Оксана Булаева удовлетворила ходатайство. На заседании суда продолжили изучение письменных материалов дела, судя по которым за Раумо внимательно наблюдали с 2022 года. Интересно, что часто местом для передачи денег были пекарни "Беккер". Несколько раз, судя по материалам дела, Раумо отдавал собеседнику футляр от телефона, куда ему вкладывали деньги и возвращали футляр. Речь шла в основном о передаче сумм в 50-100 тыс. рублей.

В какой-то момент Раумо устал слушать монотонную речь прокурора и поинтересовался у судьи, действительно ли ему нужно все это слушать. Он даже удивился, мол, неужели судья не в состоянии самостоятельно все это прочитать? Прокурор объяснил, что это требование законодательства, и он обязан предоставить суду доказательства. Оксана Булаева разрешила подсудимому комментировать происходящее.

Раумо возмущался, что за ним "ходили по пятам с 2022 года". По его мнению, вместо того, чтобы учиться и набираться опыта, за ним устроили слежку. Он сказал, что "50 тысяч - это не деньги". По его словам, это ему на кофе. Кстати, несколько раз, получив деньги, он шел в обменник и менял их на доллары и евро. Подсудимый настаивает, что деньги ему передавали за консультации. По поводу рабочего компьютера, который у него изъяли во время его последнего визита в Петрозаводск, он сказал, что собирался его вернуть. "Я не мелкий жулик и не вор", - сказал Раумо. Следующее судебное заседание назначено на 20 ноября.

Напоним, бывшего советника главы Карелии судят за взятки.