Психолог рассказала, как построить гармоничные отношения с детьми

Текст: Виктория Зайцева

Агния Барто однажды сказала такую фразу: «Если ребенок нервный, прежде всего надо лечить его родителей». Ведь и правда, состояние здоровья, как физического, психического, так и психологического, сильно зависит от родителей.

Я поговорила с членом общероссийской общественной организации «Федерация психологов образования России», педагогом-психологом Ольгой Ромбонен об ответственном родительстве и психологических проблемах, с которыми сталкиваются родители и дети.

Ольга Ромбонен

— Ответственное родительство — что это значит?

— Представьте, что вы первый раз сели за руль автомобиля. Как думаете, удастся ли вам проехать самостоятельно из точки А в точку В, если вы даже приблизительно не знаете, как это сделать? Логичнее же сначала поучиться чему-то новому?

Почему-то по поводу воспитания детей мы так не мыслим. Мы считаем, что если у нас есть дети, то автоматически у нас все должно быть хорошо.

Если хотите, чтобы ребенок вырос спокойным, уверенным в себе, успешным — крайне желательно уделить время обучению себя как родителя. Это принесет свои плоды. Пусть не сразу, а чуть позже.

Согласитесь, вы все равно общаетесь с детьми каждый день? Что будет эффективнее: короткий и содержательный разговор, в результате которого ребенок вас слышит с первого раза или ваши крики, расшатанные нервы и как результат — непослушание, истерики ребенка?

К сожалению, в школе и университете мы учимся чему угодно, но нас не учат воспитывать детей. Не знакомят нас с самыми простыми законами детской психологии, если только у вас нет педагогического образования. Мы умеем делать сложные расчеты, писать большие тексты и даже, возможно, помним, что такое синус и дифференциал… Зато в том, что реально нужно в воспитании ребенка, мы можем допускать грубейшие ошибки по незнанию и заплатить за это большую цену в будущем.

— Что есть родительство для вас?

— Для меня родительство – это творческий процесс. Сложный, но интересный. Не только развитие моего ребенка, но это и развитие мое собственное. Конечно, очень бы хотелось, чтобы появились бесплатные «школы родительства», и эта инициатива была поддержана на государственном уровне.

— Сейчас 21 век, но все равно есть семьи, которые жестоко обращаются со своими детьми. Почему, на ваш взгляд, такие семьи отдают предпочтение кулаку, а не слову?

— Сложный вопрос, потому что причин может быть множество. Но основной аргумент: «Нас так воспитывали, я нормальным человеком вырос». Да, в неблагополучных семьях тоже вырастают замечательные люди. Но это происходит не благодаря, а вопреки родителям.

Первая и, наверное, самая распространенная причина — не умеют по-другому, считают это нормой, ведь так было принято в родительской семье. И с уверенностью можно сказать, что семейные нормы и правила — самые крепкие.

Можно сколько угодно говорить: «Бить женщину — плохо». Поведенческий пример будет гораздо сильнее и показательнее любых слов. Видя, как отец получает то, что он хочет от матери, крича на нее, сын, вероятно, сделает вывод, что именно так стоит поступать ему, когда он чего-то хочет, и никакие лекции о том, что кричать – это грубо, не помогут.

И второе: в нашем обществе крепки установки: «Бьет — значит любит», «Боится — значит уважает». Однажды, солидный мужчина на консультации был со мной не согласен в вопросе использования физических наказаний: «Если не будут бояться, вообще в грош ставить не будут и на голову сядут». Ничего общего между страхом и уважением нет. Ребенок лишь учится подстраиваться под модель поведения каждого родителя. Воспитание, основанное на страхе, дает быстрый видимый результат — дети, как правило, послушны и во всем соглашаются с таким взрослым. Но, к сожалению, во взрослой жизни они зачастую глубоко несчастны.

Важно помнить, что диалог построить намного сложнее. Но он укрепляет доверительные отношения. А это прочный фундамент счастливого детства и успешного, самодостаточного человека во взрослом возрасте.

— Как жестокое отношение родителей к детям влияет на детскую психику?

— Как мы уже обсуждали ранее, установки и жизненные сценарии становятся базой для воспитания детей. Чаще всего мы наблюдаем такой же стиль общения и со своими чадами. Причем иногда человек осознает это, дает себе «зарок» так себя никогда не вести, но сценарий на подсознательном уровне в ситуации стресса и ссоры выдает привычную, усвоенную в детстве реакцию.

Второй важный момент — жестокое обращение учит подстраиваться под ситуацию, подавлять свои истинные чувства. «Что вы при этом чувствуете?» — довольно часто я задаю этот вопрос в своей работе, для меня он вполне «стандартный». Однажды девушка ответила мне: «Ничего». У меня мелькнула мысль: «Так не бывает...»

Мы говорим о таких людях, что у них «сердце-камень», называем их бесчувственными и отстраненными. Но так ли это? Возможно, и вправду нет никаких ощущений в теле, настолько сильно тело научилось «скрывать» их по команде окружающих. А также это может быть невозможность выражения эмоций, подобрать необходимые слова, чтобы озвучить всю гамму внутренних ощущений. То и другое совсем не безобидная штука.

— К каким последствиям это может привести в будущем?

— Избегание и неумение справляться с эмоциями всегда ведет к зависимостям: от еды, алкоголя, сигарет, компьютерных игр или людей. Вспомните, что делаете вы, когда не знаете, как справиться с сильными эмоциями ‒ злость, обида, грусть?

Эти дети вырастают во взрослых, которые не умеют проживать свои эмоции и реагировать на эмоции других. То есть им проще убежать от конфликта или решить его привычным способом — силой.

Они не уверены, что их примут любыми. Ведь их принимали только «хорошими». Поэтому они считают, что любовь нужно заслужить.

Они непоследовательны в отношениях. С одной стороны, хотят душевной близости, а с другой боятся раскрываться в отношениях и никак не могут найти золотую середину между «хочу любви» и «бегу от нее».

Во взрослом возрасте таким детям сложно отстаивать конструктивно свое мнение. Они либо «плывут по течению» и ждут указаний со стороны, либо авторитарны в своей позиции и не слышат разумных аргументов других. Конечно, этот список последствий примерный, но как показывает практика, — очень вероятный.

— Какие есть способы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций без криков и наказаний?

— Наказания и крик — крайне неэффективная штука. Они дают быстрый видимый результат, но несут множество негативных последствий для психики в будущем.

Я порекомендую два способа: первый — качественная обратная связь или понимание последствий своих действий. Обратная связь высокого качества (ОСВК) — это связь в такой форме, благодаря которой ребенок сможет максимально эффективно улучшить свое поведение.

ОСВК состоит из трех этапов. Первый — сонастройка. На этом этапе мы настраиваемся на волну ребенка. Налаживаем контакт глаз, стараемся сделать так, чтобы мы были на одном уровне, можно сесть на корточки или посадить ребенка на колени, делаем выражение лица, адекватное ситуации.

Второй — сбор дополнительной информации. Нам обязательно нужно выяснить все, что думает ребенок о том, что уже произошло. Для этого мы задаем вопросы: «Как ты думаешь?», «Как ты для себя это видишь?», «Как ты считаешь?», «Что скажешь?».

И затем мы узнаем о том, как можно было бы поступить иначе. Для этого можно задать следующие вопросы: «Что нужно учесть?», «Что нужно изменить?», «На что нужно обратить внимание?», «Если бы у тебя была возможность это повторить, как бы ты поступил?», «Что стоит сделать в следующий раз для того, чтобы получить другой результат?», «Что надо сделать, чтобы у тебя получилось?».

Далее предоставляем обратную связь. На этом этапе мы говорим ребенку, что нам понравилось. Найдите что-то хорошее в ситуации и похвалите ребенка.

Затем поговорим о том, что мы видели. Тут важно не переходить на личности, а показать, что мы видели на уровне поведения. Мы говорим, что он сделал, а не какой он.

И, наконец, что нужно улучшить. Что, как и когда нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.

Давайте качественную обратную связь своим детям, и результат не заставит себя ждать. Вы увидите, как растет уверенность вашего ребенка в себе, как растет его уважение к вам, и как ваши отношения становятся крепче.

Второй способ — общение при помощи «Я-сообщений». Такой техникой можно пользоваться как с детьми, так и со взрослыми.

Алгоритм простой:

1. «Факт» — описываешь происходящую ситуацию, например: «Когда ты опаздываешь…». Честно говоришь о том, что происходит, не переходя на личности.

2. «Я чувствую» — открываешь свои эмоции и чувства. В этом шаге важно говорить только о себе и о своих чувствах. Как пример: «я расстраиваюсь \ я волнуюсь \ я огорчаюсь \ я переживаю…».

3. «Воздействие» — показываешь личные границы, устанавливаешь правила и последствия. Например: «потому что мне приходится мерзнуть на улице \ потому что я не знаю причину твоего опоздания \ потому что у меня остается мало времени на общение с тобой...».

4. «Желание». Например: «Мне бы хотелось, чтобы ты звонил мне, если задерживаешься».

В теории, конечно, все просто. Но чтобы овладеть этим инструментом в совершенстве, нужна постоянная практика.

Если ты говоришь в формате «Я-сообщения», то люди начинают с уважением относиться к твоим личным границам. Такими сообщениями невозможно кого-то обидеть, потому что в них нет перехода на личности, а значит, чувства собеседника не будут задеты.

— Расскажите, с какими психологическими проблемами сталкиваются родители и дети в наше время? Как их можно преодолеть?

— В целом все запросы родителей можно разделить на две большие группы.

Первая — сложности, связанные с развитием психических процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия. Чаще всего это проблемы в усвоении материала в школе, и тогда работа направленна на развитие познавательной сферы и всех психических процессов через коррекционные и развивающие занятия с детьми.

Вторая — сложности, связанные с общением и воспитанием ребенка. Это большая группа личностных проблем. Начиная от непослушания, гиперактивности и истерик ребенка, заканчивая страхами, неуверенностью и повышенной тревожностью. В этом случае я чаще всего предлагаю комплексную, семейную работу: как с ребенком, так и с родителями. Семья — это система, и негативное поведение ребенка — часто всего лишь симптом. Важно найти причину его появления и работать с ней, а не просто «лечить» ребенка.

— Сейчас стало "модно" ходить к психологам, психиатрам.

— Да, действительно, сейчас культура обращаться за помощью к специалистам, помогающим практикам, очень выросла. Если лет 10-15 назад психолог ассоциировался с тем, кто работает с «психами», то теперь многие люди понимают, что психолог — это специалист, который поможет разобраться в себе. Есть много исследований, которые доказывают, что физическое здоровье напрямую связано с нашим психическим и эмоциональным состоянием. В последнее время много говорят о психосоматике.

Но в тоже время возникает другая крайность: в сети появляется много специалистов, которые называют себя психологами, окончив месячные курсы в интернете. Меня это очень огорчает, когда психологов ассоциируют с «инфоцыганами», выманивающими деньги у людей «за болтовню».

— На ваш взгляд, ходить к психологу на прием нужно только при необходимости или с какой-то периодичностью?

— Часто к психологу приходят, когда видят уже стойкий негативный симптом: агрессивность, непослушание, истерики, неусвоение школьной программы… Нужно работать не с симптомом, а с причиной. Тогда эффект от работы будет максимальным.

Если говорить о детской психологии, то есть случаи, когда я рекомендовала бы обратиться к психологу незамедлительно: резкие, необъяснимые перепады настроения, неоправданные страхи, злость и агрессия; саморазрушающее поведение, аутоагрессия, селфхарм (Самоповреждение. — Ред.); повышенная активность (гиперактивность); расстройство сна – частые кошмары, беспокойство, боязнь спать одному, затруднение в утреннем пробуждении; трудности в обучении – ребенку сложно привыкнуть к детскому саду, плохо адаптируется в школе; всевозможные психологические травмы – смена школы, пополнение в семье, гибель близкого человека или домашнего любимца, расставание родителей; симптомы психического расстройства – заикание, нервный тик, недержание мочи. В эту категорию можно отнести и ослабление иммунной системы ребенка, постоянные простуды, хронические заболевания: аллергии, астма или тонзиллит.

А ходить на консультацию по необходимости или с какой-то периодичностью — решать только клиенту.

— Можете ли вы дать совет, который поможет построить гармоничные детско-родительские отношения?

- Психолог, который дает советы — плохой психолог. Иногда слышу такое мнение: «По воспитанию так много книг! Там все уже есть!». Это к вопросу осознанности современных родителей. Да, это так. Но, к сожалению, «среднестатистические» советы и приемы из книг не учитывают индивидуальные особенности именно вашего ребенка. Потому что каждый ребенок, как и родитель, уникален.

Вот в этом и смысл моей работы как психолога. Работая с ребенком, я помогаю сложить хитрый пазл: как понять, принять свое чадо со всеми его индивидуальными особенностями. И как подобрать ключ к его развитию и воспитанию, опираясь на сильные родительские стороны и позитивные установки в воспитании.

На собственном примере могу сказать: чтобы быть счастливым родителем и быть с ребенком «на одной волне», нужно верить и замечать его и свою уникальность, сильные стороны и использовать их как точки опоры. Любые гармоничные отношения строятся на доверии, любви и безусловном принятии. Пусть это и будет советом от психолога. // Фото: kidbooms.ru