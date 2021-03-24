Психолог из Карелии рассказал о лечении болезней с помощью животных

Текст: Хельга Белянцева

Очередная онлайн-лекция проекта «Территория дружбы» Первого петрозаводского общественного приюта для животных под названием «Животные-целители для взрослых и детей» прошла в середине марта. О влиянии домашних питомцев на физическое и психическое здоровье людей беседовал Николай Юдин — практикующий психолог, кандидат наук по психологии развития, преподаватель ПетрГУ.

Николай Юдин. Фото из личного архива

Психолог рассказал об анималотерапии — лечебной системе, когда животные используются как лекарство при различных заболеваниях. Николай Юдин привел несколько фактов, некоторые из которых, по его словам, могут показаться фантастикой, но на самом деле совершенно реальны.

В английских аптеках продаются специальные белые «лечебные кошки.

Владельцы кошек и собак живут дольше, чем их сверстники, не имеющие животных, и реже обращаются к врачу.

У человека, гладящего животное, в среднем на 16 % снижается частота пульса, наступает общее расслабление мускулатуры, улучшатся пищеварение.

Наличие кошки или собаки в доме у человека, который перенес инфаркт или инсульт, снижает риск повторного приступа вдвое.

30 % больных с заболеваниями нервной системы (истерия, психастения, неврастения и т. д.) вылечиваются контактом с собакой.



Варианты использования животных

1. Посещение животными (например, в больницах, домах престарелых). В некоторых случаях больным в стационаре врачи назначают анималотерапию. К ним приводят специально подготовленных собак или кошек. Контакт с ними снижает у человека уровень стресса и тревожности, тем самым улучшая общее состояние.

2. Уход за животным — разновидность терапии занятостью (дети-правонарушители, жертвы жестокого обращения в семье, суициденты). Животные помогают преодолеть негативные последствия изоляции, одиночество, депрессию.

3. Терапия с участием животных. Врачи или психологи дают пациентам определенные цели и задания. Например, поиграть с собакой 15 минут в день или выгуливать ее. Показана застенчивым, депрессивным, перенесшим психологическую травму. Животные дают людям принятие, безопасность, помогают говорить о трудном, обучают навыкам социального взаимодействия и экспрессии.

Животное-терапевт должно соответствовать определенным требованиям: любить людей, быть контролируемым, обученным и социализированным (подготовка подразумевает снижение чувствительности к различным необычным ситуациям, звукам, запахам и прикосновениям). У него должна быть уравновешенная психика и способность спокойно воспринимать необычные или новые обстоятельства. Центры, которые занимаются анималотерапией, животных целенаправленно отбирают и обучают.

— Несмотря на то, что собаки и кошки, которые живут в наших семьях, не всегда обладают подходящими для анималотерапии качествами, их владельцы все равно испытывают положительный эффект от общения с ними,

— отметил Николай Юдин.

Фелинотерапия (лечение с помощью кошек)

Кошки — удивительные существа. У них специфическое зрение — они дальнозоркие, но зато имеют замечательный нюх, чудесный слух — они различают звуки даже лучше собак и способны услышать мышь за десяток метров, даже если она сидит тихо. Такая повышенная чувствительность помогает кошке распознать какие-то отклонения в самочувствии человека. Известно, что кошка любит ложиться хозяину на больное место и тем самым его лечить. Если она еще и начнет мурчать — это вдвойне замечательно, потому что в этом случае она создает вибрации такой частоты, которые по некоторым данным помогают заживлению костей и восстановлению других тканей.

Фелинотерапия обладает следующим лечебным воздействием:

помогает при гипертонии;

стабилизирует работу сердца;

снимает суставные и головные боли;

стимулирует быстрое заживление травм;

лечит внутренние воспалительные заболевания;

облегчает состояние при язве желудка и гастрите;

облегчает течение гриппа, бронхита и пневмонии.

— Конечно, лечение с помощью животных — это дополнительная терапия, которая не отменяет необходимость приема лекарств. Животное только ускоряет процесс выздоровления,

— подчеркнул психолог.

Психологическое воздействие кошек на людей также очевидно: они нас радуют, веселят, успокаивают, снимают стресс, помогают при депрессии и бессоннице, скрашивают одиночество.

Как работает фелинотерапия

Кошку используют как грелку — по 20 минут на больное место во время обострения состояния.

Погладить: хорошо успокаивает нервы. Эта же процедура снижает кровяное давление и нормализует пульс.

Мурчание кошки (низкочастотные вибрации) обладает лечебным эффектом.



Канистерапия (лечение с помощью собак)

Собаки тоже необычные существа. В отличие от кошек они близоруки и видят мир в сером цвете. Но слышат гораздо лучше нас и различают огромное количество запахов.

Собаки своих хозяев активно выгуливают, заставляют двигаться, дышать свежим воздухом, какая бы ни была погода. Собаку, как и кошку, можно использовать как грелку.

Канистерапию применяют при аритмии, язвенной болезни, хроническом бронхите, сердечной недостаточности, остеохондрозе, предынфарктном состоянии.

Психологическое воздействие собаки:

дает безусловную любовь;

дает уверенность и чувство постоянства — в ее мире нет кризисов;

простит все и будет счастлива вас видеть;

разделит чувства;

эффект присутствия без угрозы;

ощущение защиты (всегда на твоей стороне).

— В присутствии собаки задачи решаются лучше, чем в одиночестве или в окружении людей (в присутствии людей мы тревожимся, в одиночестве не чувствуем поддержки), — говорит Николай Юдин. — Поэтому когда вы выполняете какую-то важную работу, например, готовитесь к экзамену, и рядом с вами ваша собака, вы сделаете ее лучше.

Если вам грустно, собака подойдет, положит голову на колени и посочувствует. Она дает ощущение мощной поддержки.

От собаки почти всегда исходит ощущение оптимизма и радости. Идете с ней на прогулку — «ура, мы идем гулять!». Возвращаетесь домой — «ура, мы идем домой!». Положили еду в миску — вообще прекрасно!

Как работает канистерапия

Курс лечения состоит в ласке, дрессировке, совместном отдыхе, прогулках, плавании. Собаку можно применять как грелку — помогает от радикулита и остеохондроза. Собачья шерсть — носки, варежки или пояс — избавят от многих болезней суставов и позвоночника.

Гуляя со своим псом, можно знакомиться с другими хозяевами собак. Это очень помогает пожилым людям и подросткам устанавливать контакты с людьми и находить новых знакомых.

Бывают случаи, когда супруги берут собаку или кошку в качестве тренинга, перед тем как завести ребенка. И иногда оказывается, что все не так просто — даже на воспитание кошки у них разные взгляды, что приводит к конфликтам. Воспитание собаки это тоже определенная проверка для хозяина — сможете ли вы добиться от нее дисциплины и послушания?

Иппотерапия (лечение с помощью лошадей)

Хотя лошади редко бывают нашими домашними питомцами, о них тоже стоит сказать. Особенность этих животных в том, что на них можно ездить верхом, что дает дополнительные возможности для лечебного воздействия.

Когда мы едем на лошади, наше тело не пребывает в неподвижности, оно двигается в разных направлениях — и вверх, и вниз, и влево, и вправо. Мы должны постоянно удерживать равновесие. Поэтому улучшается кровообращение, тело согревается, улучшается координация.

Езда на лошади помогает при следующих проблемах:

заболевания позвоночника, нарушения опорно-двигательного аппарата, сколиоз, ДЦП;

артрит, полиомиелит;

геморрой;

ишемическая болезнь сердца, атеросклероз;

ожирение;

черепно-мозговые травмы;

желудочно-кишечные заболевания;

последствия инсультов;

поражения органов чувств, потеря слуха или зрения;

рассеянный склероз;

мышечная дистрофия.

Существуют центры иппотерапии, например, такой центр есть в Москве. Их сотрудников учат помогать людям с помощью лошадей. Противопоказаниями для иппотерапии являются заболевания почек и ломкость костей.

Психологическое воздействие

Лошадь помогает людям стеснительным, аутичным, замкнутым, снижает гиперактивность, дает ощущение уверенности. Недаром есть выражение: «чувствовать себя на коне». Действительно, если ты управляешь таким крупным животным, смотришь на людей свысока (в прямом смысле) — это дает сильное ощущение уверенности.

Также иппотерапия помогает при различных неврозах, психозах, астении, нарушении социальной адаптации и поведенческих нарушениях.

Как работает иппотерапия

1) Эмоциональная связь.

Лошадь эмоционально восприимчива, ловит наши сигналы, подстраивается под нас.

Нам приходится доверять лошади.

Управление мощным животным дает ощущение собственной значимости и силы.

2) Физиология: положение, движение и координация.

Все время приходится искать равновесие.

Необходимость постоянной концентрации внимания.

Положение «наверху» — повышение самооценки и снятие депрессивного настроения.

Мозг лучше снабжается кислородом.

Животное в семье

— Когда мы берем в дом собаку или кошку, мы их очень очеловечиваем. Но при этом животные остаются управляемыми — у них нет собственных планов на жизнь, — говорит Николай Юдин. — Они не собираются уезжать за границу, поступать в университет, жениться или выходить замуж. В этом плане для взрослых людей животное может быть своего рода заменой ребенку, который вырастает и уходит из семьи.

Животное нередко неосознанно становится для хозяина своего рода посредником, используется для слива негативных эмоций и передачи посланий. Жена может не высказать своих претензий непосредственно мужу, а излить недовольство в общении с собакой, сказав к примеру: «Бессовестный твой хозяин — опять с тобой не погулял!».

Собака — прекрасный партнер для одиноких людей (может помочь подростку в период отделения от родителей, быть хорошей компанией для пожилых). Также собака способна стать замечательной нянькой для маленького ребенка, охранять и оберегать его. Домашний питомец, будь то собака или кошка, всегда встраивается в нашу семейную систему и начинает играть в ней какую-то важную роль. (Главное фото: demenciya.ru)