Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 7 января

Согласно прогнозу карельского Гидрометцентра, 7 января в Петрозаводске облачно с прояснениями. Временами ожидается слабый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -6, -8 в течение суток.

Сегодня в Карелии также облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -9, -14, на юге -3, -8, местами по северным и восточным районам днем до -16.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -9;

В Кондопоге днем -7;

В Медвежьегорске днем -8;

В Олонце днем -6;

В Пудоже днем -9;

В Сегеже днем -8;

В Сортавале днем -5;

В Суоярви днем -7. (фото fonwall.ru)