07 января 2021, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 7 января
В республике ожидается снег
Согласно прогнозу карельского Гидрометцентра, 7 января в Петрозаводске облачно с прояснениями. Временами ожидается слабый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -6, -8 в течение суток.
Сегодня в Карелии также облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -9, -14, на юге -3, -8, местами по северным и восточным районам днем до -16.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -9;
В Кондопоге днем -7;
В Медвежьегорске днем -8;
В Олонце днем -6;
В Пудоже днем -9;
В Сегеже днем -8;
В Сортавале днем -5;
В Суоярви днем -7. (фото fonwall.ru)