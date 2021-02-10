Прогноз погоды в Карелии на 10 февраля

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем -15, -17.

В Карелии переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха днем -13, -18, местами до -23.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -18;

В Кондопоге днем -15;

В Медвежьегорске днем -18;

В Олонце днем -13;

В Пудоже днем -15;

В Сегеже днем -18;

В Сортавале днем -13;

В Суоярви днем -16.

Ранее МЧС выпустило предупреждение о приходе в Карелию аномальных морозов. По данным ведомства, 10-14 февраля в республике среднесуточная температура воздуха опустится на 10 и более градусов ниже климатической нормы. (фото ria56.ru)