«Продолжаем быть тут рядом»: 40 сотрудников Уралсиба вышли на старт

Банк поддержал инклюзивный забег в Петербурге. Собранные средства направят на помощь детям и взрослым с аутизмом

Фото: Банк Уралсиб

24 мая в Санкт-Петербурге прошел ежегодный инклюзивный забег благотворительного фонда «Антон тут рядом». Банк Уралсиб в четвертый раз выступил партнером мероприятия, которое объединило любителей спорта и профессиональных спортсменов, взрослых и детей, друзей, сотрудников и волонтеров фонда, а также представителей различного бизнеса.

Беговое благотворительное событие проходит в Северной столице ежегодно, и помогает выручить средства на развитие проектов и программ помощи детям и взрослым с аутизмом: квартиры сопровождаемого проживания для подопечных фонда, юридическую поддержку семей, работу инклюзивных мастерских и многое другое.

Так, например, в прошлом году команда фонда и 1200 бегунов собрали 1 893 954 рубля. Все вырученные средства направили на работу столярной мастерской фонда: они покрыли закупку материалов, зарплаты и стипендии для аутичных сотрудников столярного производства на целый год. Столярка – это одно из инклюзивных пространств фонда, где под руководством мастеров аутичные взрослые учатся создавать изделия из дерева.

«Забег тут рядом» от схожих спортивных мероприятий отличает не только цель, но и подход: у него нет победителей и проигравших, хронометража и кластеров. Главное – стартовать, преодолеть дистанцию и быть рядом с теми, кому действительно нужна поддержка.

Традиционно участники забега бежали дистанцию в 1, 3 и 5 км по грунту и асфальту. В их числе – команда Банка Уралсиб, который представляли свыше 40 сотрудников из различных подразделений. Кроме того, как и в прошлом году, вместе со своими хозяевами в забеге участвовали и собаки. «Хвостики» бежали любую из дистанций, а на финише получали уникальную медаль.

Фонд из года в год проводит события, которые остаются с нами надолго. Это не просто мероприятие ради мероприятия, а искреннее стремление менять жизни к лучшему: когда люди выходят на старт, объединяясь вокруг тех, кому это действительно необходимо – аутичных детей и взрослых. О забеге от коллег я всегда слышу только теплые слова, и рад, что мы продолжаем разделять с фондом общую культуру инклюзии. Поэтому в этом году, как и во все предыдущие, на приглашение откликнулись сразу: «Продолжаем быть тут рядом»,

– поделился Ренат Сейфетдинов, руководитель макрорегиона «Запад» Банка Уралсиб.

Банк Уралсиб и «Антон тут рядом» сотрудничают несколько лет, помогая аутичным людям. Среди социально-значимых проектов фонда команда банка также поддерживает большой музыкальный фестиваль, который традиционно проходит в Санкт-Петербурге летом.

