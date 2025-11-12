Проблемы многодетных из Карелии дошли до председателя следкома России

В Медвежьегорске многодетные семьи уже много лет жалуются на плохую дорогу рядом с домом, из-за которой затруднена коммуникация. Дело дошло до Александра Бастрыкина, он поставил дело на контроль, сообщает информационный центр СК РФ.

Льготная категория населения получила новые дома в 2016 году. Однако к земельным участкам не было проведено качественной дороги, на что жители неоднократно жаловались. Местные органы власти никак не помогли.

Александр Бастрыкин поставил дело на контроль. О результатах проверки он попросил доложить после ее окончания.