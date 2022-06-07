Пригородные электрички перенесли с 12 на 13 июня

Электрички между Петрозаводском и Свирью, а также Медвежьей Горой отменены на 12 июня в связи с празднованием Дня России. Поезда перенесены на 13 июня, сообщает сайт «Петрозаводск транспортный».

Электропоезд Петрозаводск-Свирь отправится в 7:49, обратная электричка пойдет в 15:25. Поезд Петрозаводск - Медвежья Гора отправится в 8:00, обратный рейс - в 14:25.

Напомним, ранее было объявлено, что социальный рейс Петрозаводск - Сенная Губа - Кижи - Петрозаводск также перенесен с 12 на 13 июня. Фото: pexels.com