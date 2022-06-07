Несанкционированные свалки ликвидируют в Петрозаводске

В разных районах Петрозаводска ликвидируются несанкционированные свалки около контейнерных площадок. С конца мая из города вывезено 700 кубометров твердых отходов, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик уже выполнил работы на улицах Сулажгорского кирпичного завода, Гоголя, Архипова, Лисицыной, Советской, Сыктывкарской, Фурманова, Кутузова, Антикайнена, Калинина, Инженерной, Калевалы, Виданской, Ведлозерской, Фрунзе, Софьи Ковалевской, Анохина, Крупской, Фридриха Энгельса, а также на проспекте Ленина и Лососинском шоссе. Всего подрядчику предстоит вывезти тысячу кубометров мусора.

В мэрии Петрозаводска попросили горожан ответственно относиться к чистоте. Мусор можно выбрасывать только в специально предназначенные для этого контейнеры. Складировать на улице отходы запрещено. Фото мэрии Петрозаводска