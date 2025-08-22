Причал для круизных теплоходов построят в карельском поселке

В поселке Салми собираются построить причал для туристического пассажирского флота. Объект обойдется в 150 миллионов рублей.

Петербургская компания «Конт» планирует начать строительство в конце лета – начале осени 2026 года, пишет издание «Ведомости/ Северо-Запад».

Инвестор прорабатывает с крупными судоходными компаниями возможность захода круизных теплоходов в поселок Карелии. Инвестор рассчитывает создать маршруты между Салми, ладожскими шхерами, Валаамом, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Кроме причала в Салми планируют построить рекреационный комплекс.