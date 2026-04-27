Президент понимает, что мы работаем на земле и решаем важные задачи

На этой неделе в Москве прошел всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». Масштабное мероприятие, организованное Всероссийской ассоциацией местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента РФ, собрало более 7 тысяч участников со всей страны. Петрозаводск на нем представила глава города Инна Колыхматова.

- Что в этом году обсуждали на форуме и зачем туда поехали вы?

- Форум проводится по инициативе президента – чтобы показать, насколько важна муниципальная власть в России. На этой площадке собираются представители муниципалитетов со всей страны, главы городов и поселений совершенно разного уровня.

В этом году была насыщенная программа. Было выступление Дмитрия Анатольевича Медведева – он рассказывал о Народной программе, о работе «Единой России» на муниципальном уровне. Партия работает с народными запросами, а они приходят в первую очередь именно на муниципальном уровне. И партийные проекты рождаются не просто в головах людей, которые сидят в Москве, – они основаны на работе с запросами на местах. В том числе это проекты, связанные с комфортной городской средой, которые всегда актуальны для нас.

Это очень важно для людей из муниципальной власти. Я общалась на форуме с коллегами, и они – особенно те, кто возглавляет небольшие города и поселения, – говорят, насколько важно для них услышать Дмитрия Медведева, Валентину Матвиенко. Увидеть, что федеральная власть слышит муниципальную, поучаствовать в диалоге, который позволяет обеим сторонам понять, что есть прямой контакт. И для многих это такой заряд, чтобы работать дальше в своих населенных пунктах.

Источник: ВАРМСУ

В течение всего года в стране проходили региональные дни, когда отдельные регионы принимали муниципалов. Например, в прошлом году я была на таком региональном дне в Красноярске – выступала на тему общественного транспорта. Наша задача – озвучивать на таких встречах проблемы «снизу», с муниципального уровня. А для Петрозаводска общественный транспорт – тема очень актуальная. И когда я сказала, что у нас частные перевозчики планировали поднять стоимость проезда до 60 рублей, ко мне подошли представители федерального Минтранса, спросили: действительно у вас такое? Нам важно, чтобы нас слышали, чтобы в том числе в результате менялось законодательство в интересах людей.

Уже в этом году региональный день провели в Иркутской области. Тема была связана с экологией, и нам интересна была организация работы с твердыми коммунальными отходами – как это устроено в других городах. В принципе, мы здесь тоже неплохо смотримся: развиваем наше муниципальное предприятие «Автоспецтранс», взяли правильное направление.

На таких региональных днях в течение года муниципалы могут подсвечивать проблемы, чтобы федеральные власти на них точно обратили внимание, услышали наше мнение.

В марте у нас была стратегическая сессия, на которой собрались главы 60 городов. Там мы обсуждали собранную за год проблематику и решали, какие вопросы принципиально важно вынести уже на встречу с президентом. То есть форум стал конечной точкой всей этой большой работы, которая проводилась в течение года.

- В результате вы оказались в числе тех, кто был на встрече с президентом. По какому принципу отбирали участников? Присутствовали там далеко не все участники форума.

- Для президента муниципалы – это те, кто может рассказать, что действительно нужно людям в разных частях страны. Карелия – приграничная республика, которая стала рубежом России на границе с НАТО. Несмотря на все санкции, на очень резкое изменение экономических условий и другие сложности, Карелия и Петрозаводск, в частности, выглядят стабильно. Мы видим серьезный рост по самозанятым, рост числа предпринимателей, видим положительную динамику по рождаемости: в 2025 году в Петрозаводске родилось больше детей, чем в 2024-м.

Это не случайные вещи. В Карелии на креативные индустрии приходится около 10 миллиардов рублей в валовом региональном продукте. К креативным индустриям относится IT, искусственный интеллект, сфера туризма, гастрономия, дизайн, мода. Это может казаться незначительным, но 10 миллиардов – это серьезная сумма. Надо учитывать цель, поставленную президентом: к 2030 году доля креативных индустрий в российском ВВП должна достичь 6%. Наша республика уверенно движется в этом направлении – и это в условиях санкций и с учетом приграничного положения.

На эту тему говорил и Артур Олегович Парфенчиков, когда выступал перед Законодательным собранием: около 700 карельских производителей сегодня представлены на маркетплейсах, и это достаточно хороший показатель. Мы видим у нас бренды одежды, очень сильные разработки в сфере IT, например, медицинскую платформу, которая может на ранней стадии анализировать хронические заболевания и применяется уже в 40 регионах. В Петрозаводском госуниверситете создан Центр искусственного интеллекта. Поэтому Петрозаводск выглядит достаточно прогрессивным городом.

Понятно, что креативная экономика укрепляет экономику региона в целом, но главное, что в ней заложена социальная задача: человек может реализоваться дома, строить жизнь и планировать будущее, не покидая родных мест. Мы видим, что с ростом креативных индустрий быстро подтягиваются сопутствующие сферы. Всё взаимосвязано, и рождаемость тоже не вдруг показывает положительную динамику: это совокупность факторов, мультипликативный эффект развития таких видов бизнеса.

Источник: kremlin.ru

Мы не слишком часто говорим об этом у себя в регионе, с нашими жителями, но здесь Петрозаводск выглядит очень достойно в сравнении с очень многими другими городами. Даже если смотреть в масштабах всей страны, Петрозаводску есть чем гордиться. И всё это заслуга в первую очередь людей, горожан – всё, что разрабатывается, продвигается, реализуется, все локальные бренды, многие из которых уже известны в стране. Золотное шитье – старинное поморское мастерство, которое сейчас активно развивают в Петрозаводске. Заброшенные цеха Александровского завода – если посмотреть, что там сейчас происходит: это сфера креативных индустрий. И на форуме многие главы подходили и говорили: мы к вам приедем, нам есть чему у вас поучиться.

- О чем говорили на встрече с президентом?

- Я для себя подчеркнула, что президент был очень сильно погружен в каждый вопрос – и не по бумажке. Приятное впечатление, что человек знает по теме всё. Есть чему поучиться! И очень важно, что он регулярно встречается с муниципалами. Совсем недавно был обмен опытом с китайской делегацией, и они сказали: вам сильно повезло – напрямую озвучивать на встрече с президентом вопросы, которые собирались «внизу» – это дорого стоит.

На встрече Ирина Михайловна Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, сказала президенту, что муниципалы – его опора, «маленькие солдаты». И Владимир Владимирович ответил: маленьких солдат не бывает, солдат – всегда звучит гордо. Президент понимает, что мы работаем на земле и решаем очень важные задачи, не забывая про людей и несмотря на санкции и другие сложности. И Петрозаводска это тоже, конечно, касается.

На встрече присутствовали люди из разных муниципалитетов, потому что страна у нас очень большая и президенту важно слышать каждого. Были, например, представители территориального общественного самоуправления, которые делились своим опытом. И я понимаю, что это та сфера, в которой нам есть над чем работать.

- Какие еще важные для Петрозаводска темы поднимали на форуме?

- Было много таких вопросов. Говорили о комплексном развитии территорий – мы здесь неплохо выглядим, нас на федеральном уровне отмечают по использованию механизма КРТ. По этой теме я тоже кое-что «подсмотрела» на форуме.

- За пределами форумов сохраняются контакты с коллегами из других муниципалитетов, с экспертами?

- Конечно, сохраняются. Эксперты всегда присутствуют на региональных днях, всегда это серьезные экспертные группы. Затем эти вопросы выносятся на форум, где тоже проводится очень большая работа.

Источник: ВАРМСУ

К вопросу о контактах – на следующий день после встречи с президентом прошла пленарная сессия, у меня была тема о развитии общественных пространств в связи с историей города. И уже после того, как сессия закончилась, я, наверно, еще час отвечала на вопросы коллег, обсуждала с ними эту тему. Подходили коллеги из КНР, которые на сессии рассказывали об общественных пространствах с точки зрения развития технологий. А следом за их докладом был мой, и я говорила о нашей идеологии: что общественное пространство ценно только тогда, когда в нем есть смысл для жителей, когда оно в том числе рассказывает людям об истории. Почему у нас появился памятник Федосовой, почему мы работаем сейчас с Государевым Садом – одним из старейших парков России, о чем мало кто знает. И вот подошли представители китайской делегации и стали задавать вопросы – с чего вы начинаете, на что обращаете внимание. Технологии технологиями, но о людях нельзя забывать – важно, чтобы была эмоциональная составляющая.

Очень много подходило глав городов – соглашались, что в первую очередь любая общественная территория должна иметь смысл для людей. Если этого смысла нет – территория долго жить не будет.

Жаль, что мы сами, может быть, не так часто об этом говорим – не хватает времени. Мы говорим про дороги, про контейнерные площадки, про другие важные вещи. А про то очень многое, что делают сами люди – те же креативные индустрии – стоит говорить чаще.

- В названии форума упоминается «Сила России». В чем она, как вам кажется?

- В людях!