Страдающего от онкологии жителя Карелии лишили лекарств

Прокуратура Петрозаводска провела проверку по обращению инвалида второй группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что горожанин, который страдает от онкологии, должен получать лекарства бесплатно. Однако ему их не выдавали, и мужчина был вынужден покупать препараты самостоятельно. Он затратил на это 84 тысячи рублей.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о возмещении затрат и о компенсации морального вреда. В итоге суд постановил выплатить мужчине 94 тысячи рублей.

