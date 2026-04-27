Шандалович участвует в Совете законодателей России

Карелию на Совете представляет Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.

Вместе с коллегами из Государственной Думы, Совета Федерации и региональных парламентов детально рассматриваем ситуацию с бюджетами. В том числе меры по увеличению доходов, сокращению долговой нагрузки, практики списания бюджетных кредитов субъектам, межбюджетные отношения. Вопросы крайне актуальные для Карелии и всех регионов,

- сказал Элиссан Шандалович.

По словам спикера карельского парламента, на заседании Совета Законодателей будут обсуждаться меры по укреплению гражданского единства и согласия.

Совет законодателей — консультативный орган, созданный для координации законотворческой деятельности на федеральном и региональном уровнях. Его решения способствуют синхронизации законодательных инициатив в рамках общей стратегии развития страны. В состав Совета законодателей входят главы палат Федерального Собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, руководители законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.