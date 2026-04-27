Восемь автомобилей отправили на штрафстоянку в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Петрозаводска озвучили статистику нарушений за выходные дни.

По данным источника, за субботу и воскресенье в столице Карелии автоинспекторы отстранили от управления транспортом за грубые нарушения ПДД восемь водителей. В половине нарушений - водители были пьяны. В других четырех случаях — не имели права управления транспортом.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, транспортные средства перемещены на специализированную стоянку.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в пьяном виде и отказ от медосвидетельствования водителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.