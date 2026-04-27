Аварию в Карелии устроил 94-летний водитель

Днем 26 апреля в Кеми дорожную аварию устроил 94-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГАИ, пожилой водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте не предоставил преимущества автомобилю «Опель Астра». После этого второй автомобиль откинуло на третий «Чанган». В результате аварии водитель первой машины получил травмы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

