27 апреля 2026, 12:27
Аварию в Карелии устроил 94-летний водитель
Столкновение автомобилей в Кеми не обошлось без пострадавших
Фото ГАИ
Днем 26 апреля в Кеми дорожную аварию устроил 94-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ГАИ, пожилой водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте не предоставил преимущества автомобилю «Опель Астра». После этого второй автомобиль откинуло на третий «Чанган». В результате аварии водитель первой машины получил травмы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
